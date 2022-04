Covid, strage di anziani al Moscati: muoiono un 74enne e un 83enne di Avellino Le notizie dal Moscati confermano la pericolosità del coronavirus

Sono deceduti ieri, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, due pazienti: un 74enne di Avellino, ricoverato dal 2 aprile e una paziente di 83 anni di Avellino, ricoverata dal 24 marzo.

Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati e nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera per accogliere i pazienti con specifiche patologie e positivi al Covid sono ricoverati 36 pazienti: 3 nella terapia intensiva e 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 2 nell’Unità operativa di Pneumologia, 1 in Medicina Interna, 1 in Ortopedia e Traumatologia, 1 in Ostetricia e Ginecologia, 1 in Geriatria e 1 nella Pediatria della Città ospedaliera.