Guerra povertà e diritto alla salute: Emergency arriva ad Avellino Appuntamento sabato 9 aprile al Circolo della Stampa alle 17,00

“Per conoscere Emergency”. Appuntamento sabato 9 aprile ad Avellino al Circolo della Stampa a cura del gruppo Emergency di Avellino e Benevento. L'incontro con il coordinatore di Area Campania Peppino Fiordelisi sarà l'occasione per presentare alla comunità il lavoro che Emergency svolge in tutto il mondo sin dal 1994. Dal Ruanda all' Afghanistan, dall'Africa al sud america, i volontari della grande rete sanitaria fondata da Gino Strada prestano la loro opera tanto negli scenari di guerra quanto nelle comunità e nei territori come ad esempio a Castelvolturno al fianco delle popolazioni di immigrati.