Covid Avellino, muore 38enne al Frangipane. Lutto a Prata Principato Ultra Il 38enne era affetto da altre serie patologie

Il covid uccide ancora, dramma in Irpinia. E' morto a soli 38 anni all'ospedale di Ariano Irpino, un uomo di Prata Principato Ultra. Lutto nel paese guidato da Bruno Petruzziello, dove viveva il trentottenne, che era affetto da serie patologie pregresse. Un quadro clinico molto serio in cui era subentrato il contagio da covid. Complessivamente sono 19 i pazienti covid ricoverati nell'ospedale Arianese, di cui 11 in degenza ordinaria (Area Covid), 4 in sub intensiva (Area Covid) 2 in ortopedia, 2 in chirurgia . Intanto il virus corre veloce tra le famiglie. I dati di ieri confermano comunque un alta incidenza del tasso di positività in provincia di Avellino e l'Azienda Sanitaria Locale comunica che su 1.185 tamponi somministrati, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al covid 307 persone. Numeri a due cifre ad Avellino dove i contagi sono 67, ad Ariano 22, 17 a Grottaminarda, 19 ad Atripalda.