Avellino, vandali al Corso. Devastato il defibrillatore in memoria di Tulimiero La madre: "Non possiamo più tollerare atti di vandalismo e teppisti, necessari più controlli"

Ennesimo atto di vandalismo nel fine settimana in centro ad Avellino. Stavolta è stato preso di mira il defibrillatore posto al Corso Vittorio Emanuele in memoria di Giulio Tulimiero, donato proprio dagli amici del compianto avvocato avellinese, strappato alla vita a soli 48 anni a causa di un infarto fulminante due anni fa per fornire alla comunità un presidio indispensabile per interventi di soccorso in emergenza.

A denunciarlo proprio i genitori. Un atto di inciviltà e degrado che a questo punto si spera sia punti. "Siamo ormai in balia di vandali e teppistelli - ha dichiarato la signora Tulimiero - E' necessario attivare maggiori controlli nel fine settimana in particolare, mi auguro che le forze dell'ordine indivuino i responsabili".

Le telecamere della vicina farmacia Lanzara avrebbero potuto rirendere infatti ciò che è accaduto la notte scorsa.