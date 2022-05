Stelle al merito del Lavoro, Ugl: "Complimenti a Saccardo" Il segretario Ugl Chimici Avellino insignito del prestigioso riconoscimento a Città della Scienza

"Complimenti a Francesco Saccardo, segretario Ugl Chimici Avellino, (nella foto alla cerimonia di consegna a Città della Scienza con il sindaco Festa), per l'importante riconoscimento ricevuto in una giornata simbolo del lavoro e per i lavoratori".

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale Ugl Avellino, in riferimento alla cerimonia della consegna delle “Stelle al merito del lavoro” conferite dal Presidente della Repubblica a 205 nuovi “Maestri del lavoro” campani. L'evento si è svolto oggi ed è attribuito alle lavoratrici e ai lavoratori che si sono particolarmente distinti nello svolgimento della propria attività nei vari settori produttivi.