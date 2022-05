Covid, 42 pazienti ricoverati in Irpinia. 2 bimbi positivi in pediatria I dati dagli ospedali irpini

Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati sono ricoverati 24 pazienti: 4 nella terapia intensiva del Covid Hospital e 20 nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera (11 Malattie Infettive, 2 Pediatria, 1 Pneumologia, 1 Ortopedia e Traumatologia, 1 Geriatria, 1 Unità Fegato, 1 Medicina Interna, 1 Chirurgia Vascolare e 1 Nefrologia). Numeri più o meno simili all'ospedale Frangipane: 12 in degenza ordinaria (Area Covid), 3 in sub intensiva (Area Covid), 2 in cardiologia, 2 in ortopedia, 3 in chirurgia.