Altro che Montreal, il Corso di Avellino tra degrado e allarme sicurezza Residenti e commercianti sul piede di guerra: "La sera qui terra di nessuno, servono più controlli"

Il defibrillatore in memoria di Giulio Tulimiero rubato e vandalizzato è solo l'ultimo episodio di vandalismo lungo Corso Vittorio Emanuele.

Escrementi, materassi abbandonati, sedie rotte: il salotto buono della città in questo lunedì mattina si presentava cosi per non parlare del sabato e la domenica sera.

Orde di ragazzini indisturbati vandalizzano tutto ciò che trovano a tiro, soprattutto nelle gallerie che collegano il Corso con Corso Europa. Ma non solo. C'è anche tanto degrado.

Residenti e commercianti sono stufi i controlli sono pari a zero.

La sera nel weekend, il corso diventa terra di nessuno Non solo gruppi di ragazzini ma anche ubriachi e clochard.

Qualcuno la prende con ironia ricordando il recente paragone del sindaco Festa con il boulevard di Montreal.

“Qui però manca completamente l'educazione, a partire dalle piccole cose come possono essere i bisogni dei cani, lasciati davanti le saracinesche dei negozi. Manca completamente il senso civico”. “Sono ragazzi – dice qualcun'altro – più di richiamarli non puoi fare ma la sensazione è che i controlli delle forze dell'ordine scarseggino. Qui c'è un allarme sicurezza da non sottovalutare”.