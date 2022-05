Emergenza sangue in Campania: appello urgente a donare negli ospedali In forte difficoltà strutture sanitarie come il Frangipane ad Ariano e famiglie con malati gravi

Il sangue manca ovunque. Negli ospedali e nelle abitazioni dove vi sono malati gravi che necessitano di sacche continue. Un vero dramma per molte famiglie. E’ una situazione di grave emergenza dinanzi alla quale non si può restare indifferenti. Occorre donare con la massima urgenza per colmare un vuoto nelle strutture sanitarie in forte difficoltà. Ad Ariano Irpino è scesa in campo la Dovos per una nuova raccolta straordinaria. Un appuntamento che diventerà fisso con cadenza mensile per far fronte a questa criticità. Nell'edizione del telegiornale delle 14.00 di Ottochannel Canale 696 Tv l'appello urgente del presidente della Dovos Antonio Giorgione.