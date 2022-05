Covid, si muore ancora al Moscati: 2 vittime in poche ore ad Avellino Si tratta di un'anziana di Grottolella e di un 83enne di Solofra. Vittime a raffica ad Avellino

È deceduta ieri sera, nell’area Covid del Pronto soccorso dell’Azienda Moscati, una paziente di 88 anni di Grottolella (Av), trasportata nel reparto di emergenza della Città ospedaliera circa un’ora prima del decesso.

È deceduto questa mattina, nell’area Covid di Malattie Infettive della Città ospedaliera, un paziente di 83 anni di Solofra (Av), ricoverato dal 2 maggio. Altre due vittime del virus in Irpinia, dunque, che allungano la lista delle vittime del virus in provincia di Avellino. Intanto ancora contagi in tutti i comuni. Il covid non ferma la sua corsa. I medici predicano cautela e invitano tutti a completare il ciclo vaccinale.