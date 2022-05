Avellino, Luongo: "Un'estate di ripartenza. Il Concertone? Tanti piccoli eventi" L'assessore agli Eventi già al lavoro per un cartellone di spessore che coinvolga tutta la città

Il Comune di Avellino è già al lavoro per l'estate 2022, che deve essere quella della ripartenza dopo due anni di pandemia e restrizioni. “L'obiettivo – dichiara l'assessore agli Eventi Stefano Luongo – è quello di replicare il format del 2019 che riscosse grande successo con gente che arrivava ad Avellino anche da fuori provincia e coinvolgemmo tutti i quartieri della città. Cercheremo di allestire una programmazione estiva piena.

Punto fermo dovrebbe essere il Concertone del 16 agosto ma il nome dell'artista è ancora top secret, senza tralasciare la valorizzazione degli artisti locali. A differenza del passato, però, dove tutto ruotava intorno al Concertone, noi cercheremo di allargare l'orizzonte, fermo restando che il grande evento ci sarà”.

I commercianti dal canto loro chiedono microeventi anche al centro storico per attrarre giovani e turisti. “L’isola pedonale che sarà istituita nei fine settimana non deve servire solo per mettere i tavoli all’aperto ma anche per creare tanti microeventi" – spiega Margherita Di Dio, storica commerciante di via Nappi.