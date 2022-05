Disabilità, l'irpino Sabia nominato nella commissione governativa L'avvocato da anni lavora come esperto della materia

L'avvocato Domenico Sabia nominato nella Commissione governativa per la riforma della disabilitL'avvocato irpino Domenico Sabia è stato nominato dal Ministro della Disabilità, con proprio decreto n. 124/2022, nella Commissione governativa redigente per i decreti legislativi delegati di riforma della materia della disabilità, e gli è stato affidato il compito di predisporre gli schemi dei decreti stessi, in particolare di quello concernente il sistema di valutazione di base per l’accesso alle prestazioni economiche e di servizi previsti dalla normativa vigente.

Infatti il 31 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge n. 227/2021 che, sulla base delle risorse finanziarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di riforma della normativa sulla disabilità.

Il concetto di disabilità, la revisione del procedimento di accertamento delle condizioni di accertamento della invalidità civile, cecità, sordità, la riforma del soggetto gestore del procedimento e dei servizi sociali, l’accesso ai progetti di vita indipendente e l’istituzione di un Garante per le persone disabili costituiscono le aree su cui il Governo è chiamato ad intervenire attraverso decreti legislativi delegati, da predisporre ed approvare entro venti mesi dall’entrata in vigore della legge delega.

L’avvocato amministrativista Domenico Sabia, da anni contitolare dello studio legale Sorvino-Sabia, da oltre venti anni lavora come esperto della materia della disabilità, quale capo dell’ufficio legislativo e legale dell’ANMIC nazionale, con una serie di pubblicazioni in materia al suo attivo.

“L’invalidità civile- novità normativa dal 2010 al 2021”, “Il futuro delle persone con disabilità oltre la famiglia (Dopo di Noi)”, “Verso il codice per la persona con disabilità”, questi ultimi due saggi in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, costituiscono i suoi lavori più importanti unitamente a relazioni sul Codice del Terzo settore e sul Collocamento mirato.

L’avvocato Sabia, oltre ad esercitare attività di tutela legale in materia di assistenza delle persone con disabilità, è Docente di Alta formazione dell’Università Sant’Anna di Pisa e Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico di ANMIC Formazione per i problemi dell’inclusione scolastica.