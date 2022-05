Sesto anniversario della morte di don Ferdinando Renzulli ad Avellino Celebrazione in suffragio officiata dal vescovo Arturo Aiello

La Caritas diocesana di Avellino guidata dal direttore Carlo Mele informa che domani 5 maggio la diocesi di Avellino, nel sesto anniversario della scomparsa di don Ferdinando Renzulli a suo ricordo, verrà celebrata, alle ore 19:30 presso il polo giovani in via Morelli e Silvati la santa messa officiata dal vescovo di Avellino Monsignor Arturo Aiello. Viene rivolto un invito a tutta la comunità a partecipare.

Conosciuto da tutti come l'amico dei poveri. Sacerdote umile, artefice e protagonista di eventi ed opere umanitarie che hanno lasciato una traccia indelebile di testimonianze nella chiesa avellinese.

"La sua costante attenzione agli ultimi, ne fecero un punto di riferimento certo per una chiesa che viveva le novità e le fibrillazioni del concilio vaticano II, periodo nel quale venivano proposti nuovi modelli di vita, di convivenza e giustizia sociale. In tal senso don Ferdinando non si sottrasse a tali tensioni, tanto da essere vissuto ecclesialmente come “il prete della postmodernità”, di cui aveva colto i segni, le tensioni e le prospettive salvifiche per un’umanità riconciliata in Cristo." Un grazie viene rivolto a don Ferdinando, per tutto ciò che ha fatto per la comunità diocesana avellinese.