Pnrr e aree interne: ricerca interessante di Famiglietti e Interlandi La gestione associata dei servizi

È stata molto partecipata la presentazione della ricerca curata dai professori, Luigi Famiglietti e Margherita Interlandi, su "Il ruolo dell'Università per le aree Interne. La gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali in Val di Comino" che si è tenuta presso la sala Berlinguer della Camera dei Deputati.

"La ricerca - spiega Marco Carra, responsabile nazionale Pd Aree Interne - è stata effettuata dagli studenti del corso di Diritto degli Enti Locali (Anno Accademico '19-'20) dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e ha coinvolto gli amministratori locali, a partire dai sindaci, dei comuni inseriti nell'Area Interna "Valle di Comino" in provincia di Frosinone.

La pubblicazione è stata arricchita dai contributi degli ex Ministri Peppe Provenzano, oggi vicesegretario nazionale del Pd, e Gaetano Manfredi".

All'iniziativa sono intervenuti, oltre ai curatori del libro, la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, i deputati Pd Graziano Delrio e Roger De Menech, l'assessora regionale alla Montagna e alle Aree Interne dell'Emilia Romagna Barbara Lori, la capogruppo Pd in Molise e responsabile nazionale Pd per i Piccoli Comuni Micaela Fanelli, il presidente nazionale di Uncem Marco Bussone ed il sindaco di San Donato Val di Comino (Fr) Enrico Pittiglio.

"Per noi - ricorda ancora Carra - è stata l'occasione per fare il punto della situazione sull'impegno e sull'iniziativa del Pd a sostegno delle Aree Interne del Paese, anche in vista del loro prossimo incremento dentro la Strategia Nazionale Aree Interne (Snai). Infatti, alle 72 aree già presenti ne saranno aggiunte

43. Un procedimento che dovrà essere seguito con grande attenzione per consentire a quelle aree ancora estranee alla Snai di accedervi, contando così sui cospicui finanziamenti nazionali ed europei per contrastare lo spopolamento e potenziare i servizi fondamentali.

La nostra mobilitazione a sostegno delle Aree Interne si è ulteriormente arricchita grazie alle tante Agorà, circa 60, organizzate sul tema in tutto il territorio nazionale e che ci hanno permesso di elaborare decine e decine di proposte da sottoporre alla segreteria nazionale del partito ed ai nostri gruppi parlamentari".