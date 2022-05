Avellino, isola ecologica: via libera ai lavori nell'area ex Cecchini Avviato l'iter con Irpiniambiente per un'opera da 336mila euro

Il Centro di raccolta comunale dei rifiuti si farà, come previsto in via Zoccolari, nell'area ell'ex Cecchini oggetto di apposito Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Amministrazione comunale e Air. Un’area per la quale il Comune paga un fitto all’Air , ma si punta a riscattare con la formula del rent to buy. I fondi, pari a 336 mila euro, necessari per il progetto esecutivo e per la realizzazione delle opere, saranno anticipati dalla società provinciale dei rifiuti Irpiniambiente e troveranno copertura sul canone comunale dovuto. A due anni dalla chiusura di Campo Genova dunque l'amministrazione comunale mette mano al progetto approvato da dallo scorso dicembre.