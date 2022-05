Autostazione di Avellino, ci siamo: inaugurazione a metà giugno L'annuncio del manager Air Acconcia

L'Autostazione di Avellino sarà inaugurata tra il 10 e il 15 giugno. La rassicurazione sul completamento di una delle grandi incompiute di Avellino arriva direttamente dal manager dell'Air Campania Anthony Acconcia, a margine del congresso territoriale della Uil Trasporti Irpinia-Sannio al Greeen Park Hotel. “Di solito non mi piace fissare delle date ma credo che questa sia davvero la volta buona dopo tante vicissitudini che hanno rallentato l'opera. Dopo Grottaminarda consegneremo quest'altra infrastruttura strategica per la provincia. A Grottaminarda abbiamo visto sin dal primo giorno il flusso di persone che si sono avvalse dei nostri servizi, abbiamo incassato i complimenti del governatore De Luca. Ogni giorno da lì partono 114 corse, che quotidianamente collegano la Valle dell’Ufita con i comuni limitrofi, le città di Avellino, Benevento, Napoli, l’Università di Fisciano e la vicina provincia di Foggia. Credo avverrà lo stesso per il capoluogo. Ci aspetta davvero una rivoluzione per la mobilità in città. L'Autostazione servirà innanzitutto a decongestionare il traffico dal centro cittadino e assicurerà una maggiore organizzazione della rete dei trasporti".