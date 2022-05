Ofantina, partono i lavori Anas sul viadotto Parolise Verranno sostituiti i giunti di dilatazione

Hanno preso il via quest’oggi lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina i lavori di manutenzione per la sostituzione di giunti di dilatazione in corrispondenza del viadotto ‘Parolise II’, nell’omonimo territorio comunale in provincia di Avellino.

Nel dettaglio, per l’esecuzione dell’intervento fino al prossimo 14 maggio – ad esclusione di questo fine settimana e salvo condizioni meteo avverse – è attivo il senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico, tra il km 313,700 ed il km 314,100.

All’approssimarsi delle aree di cantiere sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.