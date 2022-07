E' morta Elvira De Laurentiis, Rotondi: "Addio Viretta, vedova del mio maestro" Vedova di Fiorentino Sullo e madre di Marcella, giornalista Rai, è spirata nella capitale

Si è spenta nella sua casa a Roma Elvira De Laurentiis, vedova di Fiorentino Sullo. Originaria di Torella dei Lombardi, è morta nella Capitale, assistita dalla figlia Marcella giornalista della Rai.

Domani alle 11 in piazza Santi Apostoli nella Capitale i funerali. Elvira De Laurentiis, cugina del noto produttore cinematografico Dino, sposò il politico irpino nel 1961 nella Santuario di Pompei. Testimoni di nozze lo stesso Dino De Laurentiis e il ministro Paolo Emilio Taviani. Tra i presenti come ospiti poltiici e personaggi dell'epoca, come Aldo Moro e Ciriaco De Mita, oltre ad altri rappresentanti del Governo del tempo. Il parlamentare Gianfranco Rotondi che ha twittato: «Addio a Viretta De Laurentiis,vedova del leader dc e mio maestro Fiorentino Sullo.Scompare una protagonista di vicende piu` grandi di noi,e soprattutto della politica che ci circonda. E’stato bellissimo essere cresciuti in quella casa,di cui resta oggi custode la brava Marcella».