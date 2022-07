Edilizia residenziale pubblica, domani sit-in sindacati davanti la Prefettura Appuntamento alle 10

Le OO. SS. degli inquilini - Sunia Cgil, Sicet Cisl, Uniat Uil, Assocasa manifestano contro la Regione Campania rispetto ai tempi e alle modalità di partecipazione al bando di concorso regionale (pubblicato in data 30/06/2022) per l’accesso all’edilizia pubblica residenziale.

Diverse le richieste:

- poter predisporre la domanda anche in formato cartaceo e non unicamente per via telematica;

- avere una delega come sindacato per aiutare i cittadini in difficoltà;

- siglare una convenzione tra sindacato e regione per questo bando;

- operatività dell’autorità per le opposizioni, prevista dal regolamento regionale, per i ricorsi da parte dei cittadini per eventuali errori nella futura graduatoria.

Il sit-in si terrà domani 13 luglio 2022 a partire dalle ore 10.00 nello spazio antistante la Prefettura di Avellino