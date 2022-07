Tacconi, "Papà sta faticando molto, spiraglio di luce dopo mesi devastanti" Il figlio di Stefano Tacconi aggiorna sui social sulle condizioni fisica dello sportivo

Sono passati quasi tre mesi dal 23 aprile, giorno del malore che ha colpito Stefano Tacconi: una emorragia cerebrale che hanno portato l'ex portiere della Juve sotto i ferri lo scorso 6 giugno. Dopo giorni di agonia si iniziano a vedere i miglioramenti dell'ex numero 1 bianconero, anche se è ancora lunga la strada per il recupero. A fare il punto sulle condizioni di salute del papà è Andrea Tacconi che affida ad una storia instagram il suo pensiero. Queste le parole: "Papà sta faticando molto ma fisicamente è ancora un ragazzino, quindi se tutto va bene ci sono buone speranze di riaverlo a casa tra un paio di mesi. Vediamo uno spiraglio di luce dopo mesi devastanti, grazie a tutti per il supporto". Insomma dopo il lungo ricovero all'ospedale di Alessandria, Stefano ha iniziato il suo recupero per poter tornare a casa dai suoi familiari.