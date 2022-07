Dramma casa, è caos graduatorie: protesta ad Avellino Sit-in unitario dei sindacati davanti la Prefettura

Dramma casa, è caos graduatorie dopo il bando di concorso regionale per l'edilizia residenziale pubblica. In mattinata davanti la Prefettura di Avellino sit-in unitario di Sunia Cgil, Sicet Cisl, Uniat Uil e Assocasa. “Oggi entra in funzione la nuova piattaforma regionale on-line per l'elaborazione di una graduatoria per l'assegnazione di alloggi popolari - dice Fiorentino Lieto, segretario Sunia Cgil - i famosi bandi comunali, che erano biennali o annuali, sono ormai accantonati. Il problema che sorge riguarda l'uso della piattaforma perchè ci sono utenti che avranno difficoltà a presentare la domanda online a causa della mancanza di una conoscenza informatica adeguata. Crediamo che ci sarà un forte disagio per quanto riguarda la partecipazione. Con l'avvento della nuova graduatoria quella vecchia sarà superata, quindi chi aspetta un alloggio da dieci anni ne aspetterà altri dieci. Alla Regione chiediamo la possibilità di assistere i partecipanti e l'elaborazione di un piano casa che metta a disposizione degli utenti un determinato numero di alloggi. Di fatto, in due anni, il Comune di Avellino ha assegnato appena sette alloggi”.