Santa Lucia di Serino, il sindaco: lutto cittadino per i funerali di Francesco Vistocco: il tuo sorriso e la tua bontà sono stati un dono per noi

Muore a 24 anni, comunità sotto choc. Il sindaco di Santa Lucia di Serino Ottaviano Vistocco ha predisposto il lutto cittadino per la tragica scomparsa di Francesco Rodia morto stroncato da un malore a 24 anni.

"La scomparsa prematura di Francesco Rodia ha sconvolto la comunità di Santa Lucia di Serino, un forte senso di incredulità e profonda tristezza pervadono in ognuno di noi che abbiamo avuto l'onore e la Grazia di Dio di poter condividere momenti con Francesco, un figlio e un padre della comunità di Santa Lucia, figlio in quanto giovane di questa terra e padre in quanto il suo splendido e grande cuore lo ha reso educatore a sostegno dei tanti piccoli della nostra comunità. Si è sempre reso disponibile e servitore di tutti con senso di umiltà, generosità e vero spirito cristiano. Il mio ruolo istituzionale di Sindaco , ma in particolare il mio essere uomo e padre determinano in me sentimenti di scoraggiamento e delusione, il mio essere credente e umile servo di Cristo mi hanno spinto a chiedere conforto al nostro San Giuseppe Moscati, il quale fece collocare su di una parete della Sala dell'ospedale, in alto, come a dominare tutto l'ambiente, un Crocifisso con un'iscrizione che non poteva essere più felice: "Ero mors tua, o mors." ("O morte, sarò la tua morte"), citazione del profeta Osea (Os 13,14). In questo momento diventa reale questo pensiero in quanto la bontà e il sorriso divino che ci ha donato Francesco hanno rappresentato la sconfitta della morte che ha cercato di avvelenare la sua vita . Credo che se tutti noi che abbiamo conosciuto Francesco, in particolare i tanti bambini, come lui ha testimoniato e vissuto, riuscissimo a far vivere il suo sorriso e il suo amore nel donarsi agli altri con cuore puro, Francesco vivrà per sempre con noi e in mezzo a noi. Il Sindaco e l'amministrazione comunale a nome di tutta la comunità si stringono al terribile dolore che ha colpito la famiglia di Francesco. In qualità di Sindaco e insieme all'amministrazione comunale abbiamo predisposto gli atti per il lutto cittadino".Così il Sindaco Ottaviano Vistocco.