Alloggi, Sacco (Sai-Cisal): "Una commissione che monitori i bisogni abitativi" E' la proposta del sindacato che non ha partecipato al sit-in in Prefettura ad Avellino

La Sai Cisal intende chiarire le proprie posizioni in merito alla non partecipazione alla manifestazione organizzata da alcuni sindacati sulla recente istituzione della piattaforma regionale per la partecipazione al bando per l’Anagrafe dei Fabbisogno Abitativo degli alloggi ERP:

Le richieste formulate appaiono fuori luogo in quanto i sindacati hanno già, per statuto e convenzione, il diritto di dialogare ed affiancare gli enti nel rispondere alle esigenti degli inquilini.

In merito alla formalità di presentazione delle domante, la Sai Cisal ritiene che la via telematica sia quella più rapida, efficiente e sicura sia per gli inquilini che per l’ente.

Oltretutto la modalità di compilazione della domanda stessa è stata estremamente semplificata.

In merito alle amministrazioni comunali, la nostra sigla sindacale aveva già provveduto a sollecitare tutti i comuni irpini affinché istituissero apposite commissioni atte a monitorare i bisogni abitativi sul territorio.

Si coglie l’occasione per reiterare codesta richiesta alle nuove amministrazione da poco insediate.

La Sai Cisal, sempre attenta alle problematiche abitative del territorio, seguirà da vicino lo sviluppo della questione e si propone di far pervenire alle amministrazioni comunali una reale proposta sul tema abitativo.

Inoltre si coglie l’occasione per far presente che presso le nostre sedi, i cittadini troveranno sempre accoglienza e proposte di soluzione ai problemi.