Camera Commercio Irpinia-Sannio, è scontro: Confindustria Av candida Pino Bruno Gli industriali irpini guidati da De Vizia puntano sull'ex presidente di Confindustria

Confindustria Avellino - si legge in una nota ufficiale - "al fine di evitare una pericolosa situazione di stallo che si sta creando nelle convergenze sulla Presidenza della neo costituita Camera di Commercio Irpinia Sannio, nell’intento di scongiurare qualsiasi possibile rischio di eventuale commissariamento, e soprattutto per tutelare tutte le categorie economiche e le componenti socio-economiche rappresentate in Consiglio, con grande senso di responsabilità, propone come candidato alla Presidenza Giuseppe Bruno, imprenditore che per le sue capacità, attività e relazioni può ben rappresentare gli interessi di entrambe le Province".

"La candidatura di Giuseppe Bruno, che in poco tempo ha ottenuto ampi consensi ed il sostegno di diverse organizzazioni - continua la nota diffusa da Confindustria Avellino - può rappresentare la giusta sintesi di unità e condivisione di un percorso che possa portare ad una maggioranza più ampia per meglio guidare la Camera in un clima di dialogo e partecipazione a vantaggio delle imprese e dell’intero tessuto economico e sociale delle due province".

Confindustria Avellino "auspica che vi sia la massima convergenza sul nome di Giuseppe Bruno e si dichiara favorevole ed aperta ad accogliere il sostegno di tutte le altre componenti del Consiglio Camerale". Va ricordato che al momento resta in campo anche l'altro nome, quello dell'imprenditore Piero Mastroberardino, in vista del voto decisivo del 19 luglio.

Poche ore prima della nota di Confindustria Avellino era stata diffusa una nota di Confcommercio Avellino che riapriva le trattative sul nome del candidato.

"Alla luce degli eventi che si stanno verificando circa la costituita Camera di Commercio Irpinia Sannio, si rende necessario garantirle una governance stabile e a forte impatto, a favore delle imprese dei due territori irpino e sannita. La crisi energetica che sta mettendo in ginocchio il sistema produttivo e l’inflazione galoppante obbligano tutte le Associazioni a mantenere un profilo alto ed un senso di responsabilità mettendo fine a tutte le beghe territoriali e/o personalismi che genererebbero solo ulteriori danni ai territori".

Pertanto, Confcommercio Avellino, Casartigiani Avellino, Api Avellino, Claai Benevento danno la piena disponibilità ad intavolare con Confindustria Avellino un confronto costruttivo che possa permettere l’elezione del Presidente e degli organi che dovranno governare la nuova Camera Irpinia Sannio.

Si è certi che una eventuale reciproca collaborazione permetterebbe un assetto stabile e duraturo della nuova camera di commercio ed un programma di sviluppo e di sostegno a tutte le imprese di cui le due province hanno enorme necessità. Firmato CONFCOMMERCIO AVELLINO, CASARTIGIANI AVELLINO, API AVELLINO, CLAAI BENEVENTO.