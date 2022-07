"Cuore di Avellino per 2 settimane si ferma per concentrare meglio le idee" Eventi ridotti nella Ztl. Gli organizzatori: i commercianti propongono comunque eventi, godeteveli

«Cuore di Avellino per un paio di settimane si ferma per concentrare le idee e le energie con l’obiettivo di ripartire prestissimo con momenti ancora più intensi e con continuità viva, senza sosta fino alla fine dell’estate.

Ma il cuore di Avellino batte forte ugualmente, perché è fatto di tutti i vostri che pulsano insieme, delle famiglie e dei bambini con i sorrisi di inizio serata, della gioia e la voglia di condividere ricordi di chi ha qualche anno in meno. E questo riguarda tutta la città, tutta la Provincia e anche tutte le persone che creano movimenti sani e duraturi. E riguarda i commercianti che ci mettono sudore e fatica per impegnarsi a offrire sempre quel qualcosa in più per valorizzare i luoghi in cui hanno scelto di investire, e per questo, in questo paio di mercoledì di pausa, saranno proprio i commercianti a farvi trovare tante piccole sorprese che continueranno a valorizzare un contesto che ormai pullula di vitalità.

Perciò, stasera e tutte le altre sere, scendi, vivila, prenditi le strade, gli spazi, i momenti che meriti e che sono già tuoi, a breve poi ritorna la nostra visione collettiva, a breve poi lo rifacciamo, e sarà per sempre».

E’ questo il contenuto del comunicato locandina con cui gli organizzatori di "Cuore di Avellino" hanno comunicato alla città l’interruzione degli eventi del mercoledì sera al centro storico per «concentrare le idee e le energie e ripartire». Sullo sfondo le irregolarità contestate dalla commissione trasparenza la scorsa settimana a Palazzo di Città.

Assenza di responsabile alla sicurezza, e di regolari autorizzazioni da parte del Comune, mancata individuazione delle vie di fuga e punti di evacuazione dei mezzi di soccorso: questo quanto rimarcato dal Presidente della Commissione Ettore Iacovacci

Resta la Ztl ed eventi ridotti nel centro antico della città che prova a ripartire dopo due anni di pandemia e restrizioni. Ieri sera in programma "Zizì Trumpet" in Piazza Amendola, del Clown Show & farfalla luminosa sui trampoli, dei Relmi Bros in via Luigi Amabile, dei Made in Italy Band in via Nappi, del Trio Popolare in via Chiesa Conservatorio.