Il covid uccide ancora: due morti ad Ariano. Incubo varianti in Irpinia Ancora vittime del virus

Covid e vaccini, è corsa alle quarte dosi in Campania e in Irpinia si contano altre due vittime. Stamane sono morti due pazienti covid positivi presso il polo ospedaliero di Ariano Irpino. A perdere la vita un 83enne di Ariano Irpino e una 93enne di Melito Irpino. Intanto sono 16 i pazienti positivi al Covid ricoverati al Frangipane di cui: 8 in degenza ordinaria (Area Covid), 6 in Sub Intensiva (Area Covid), 1 in ortopedia, 1 in cardiologia.