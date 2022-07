Avellino, ruspe al Corso. Addio al Palazzo del Frap's: giovedì sarà demolito Corso Vittorio Emanuele. Via all'abbattimento dell'edificio inagibile. Via libera al cantiere

Svolta buchi neri ad Avellino: sarà abbattuto giovedì prossimo lo storico palazzo del Frap’s, al Corso Vittorio Emanuele, che cambierà pelle chiamandosi Palazzo Marinelli. La famiglia Marinelli ha infatti acquisito le quote dai 20 proprietari condomini, e ha ottenuto il via libera per l’edificazione del nuovo progetto. Un passaggio storico per la città di Avellino, per il suo salotto buono. Un cambio pelle per la città, L’edificio chiuso e in attesa di abbattimento è stato per decenni luogo di ritrovo degli avellinesi. A Natale come a Capodanno per un brindisi a mezzanotte, nelle giornate più assolate per un gelato, calzoni fritti e pizzette, che hanno accompagnato aperitivi di intere generazioni. Ma prima ancora il pianobar nella saletta superiore, il biliardino in fondo alla sala. Insomma, tanta vita e tutta da raccontare. L’edificio venne dichiarato inagibile, la sera prima dell’arrivo della Befana del 2014, quando i Vigili del Fuoco intimarono ai proprietari del bar di chiudere bottega in fretta e furia perché il rischio crollo era davvero concreto.

Prima di quella notte abbassarono le serrande il tempio “Ananas & Bananas” con la sua insegna esotica che è rimasta in parete per qualche anno per poi svanire nel nulla, sempre di notte. Ora il palazzo è pronto a ritornare a nuova vita.

Lo scorso aprile il sindaco Gianluca Festa aveva annunciato l’acquisizione da parte di privati delle quote proprietarie dell’intero immobile, di aver fatto richiesta al Comune e di aver ottenuto dagli Uffici di palazzo di Città il permesso a costruire.

Una svolta necessaria per la città di Avellino caratterizzata da troppi buchi neri dal corso al Borgo Ferrovia, passando per corso Umberto e via Tedesco..