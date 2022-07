Ad Avellino la visita dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco In serata hanno assistito all'esibizione della banda musicale nel chiostro del Loreto

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 luglio, hanno fatto visita al Comando dei vigili del Fuoco di Avellino, i vertici del Corpo Nazionale, con in testa il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno on. Carlo Sibilia, il Capo del Corpo ing. Guido Parisi, il vice capo Dipartimento Prefetto Cinzia Guercio e il Direttore Regionale per la Campania ing. Emanuele Franculli. Dopo una visita alla caserma, la delegazione ha avuto un colloquio prima con il comandante Ing. Mario Bellizzi e lo staff dei funzionari, e successivamente con i rappresentanti sindacali. Un secondo momento della giornata ha visto in serata, l'esibizione della banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presso il chiostro abbaziale del Loreto a Mercogliano, alla presenza di autorità civili e militari e un numeroso pubblico.