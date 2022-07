Milano, l'avellinese Ghemon chiude la rassegna "C-Side": sarà una sorpresa Saranno molti gli irpini che lavorano o studiano a Milano che seguiranno il concerto

Sarà l'avellinese Ghemon l'artista protagonista dell'ultimo appuntamento della rassegna 'C-Side', in programma mercoledì 20 luglio dalle 19:00 alle 21:00 presso la Casa degli artisti di Milano (via Tommaso da Cazzaniga, corso Garibaldi, 89/A - Milano. Ingresso con prenotazione e biglietteria online su casadegliartisti.org, posto unico 10 euro).

C-Side, giunta alla seconda edizione, è la rassegna estiva di concerti di musica contemporanea cui partecipano alcune delle proposte più interessanti del panorama musicale italiano all'interno del giardino della Casa degli artisti.

Questo appuntamento con Ghemon, considerato uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani, sarà una sorpresa: la prima sperimentazione che lo vedrà collegare con musica e parole diversi territori artistici. A Casa degli Artisti, infatti, Ghemon ha sperimentato nuove sonorità avvicinandosi al soul e attingendo al tema "The Human Nature" come ispirazione per delle liriche di nuova generazione da presentare ad un pubblico ampio. Il continuo rinnovamento del suo stile musicale, che parte dal rap, fino a scoprire il soul, il funk, il jazz e il cantautorato italiano, lo ha reso uno degli artisti più versatili del panorama musicale italiano. La proposta musicale della rassegna organizzata da Casa degli artisti si sviluppa intorno al concept C-Side, che si richiama al B-Side dei dischi in vinile, lato su cui in genere si trovano i brani più di ricerca. "C" come Contemporanea e come Casa degli artisti. La rassegna nasce per trasmettere al pubblico quella che è la missione di Casa degli Artisti: offrire spazi di lavoro per creare legami, contaminazioni, opportunità di promuovere la propria ricerca e sperimentazione. Saranno molti gli irpini che lavorano o studiano a Milano che parteciperanno all'esibizione dell'artista avellinese che ha sempre mantenuto un fortissimo legame con la sua città.