Avellino. Nuovo tribunale: spunta un'ipotesi che sorprende, ma è praticabile? Gli avvocati ipotizzano il trasloco degli uffici nel centro direzionale di Collina Liguorini

Gli avvocati avellinesi chiedono una nuova sede per il tribunale. Se ne discute da tempo, ma la soluzione sembra ancora lontana. E spuntano nuove ipotesi dopo quelle relative all'ex ospedale Moscati o alla realizzazione di una sede nell'area di sviluppo nei pressi della questura.

Ora, stando alle ultime indiscrezioni, avanza la possibilità di un trasferimento degli uffici giudiziari di Avellino nel centro direzionale di collina Liguorini. Almeno questa è la proposta che arriva da alcuni componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati, che spingono per un trasloco in tempi accettabili piuttosto che ipotizzare la realizzazione di una nuova sede che avrebbe tempi lunghi e incerti. Di sicuro la proposta sarà ufficializzata nel corso di un incontro che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino ha fissato per il 25 luglio, con il sindaco Gianluca Festa.