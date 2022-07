Camera Commercio Irpinia-Sannio, Confcommercio ufficializza il voto a Pino Bruno Il 19 luglio, giorno decisivo per l'elezione del primo presidente dell'ente si andrà allo scontro

Ora è ufficiale. Il 19 luglio, giorno decisivo per l'elezione del primo presidente della Camera di Commercio di Avellino e Benevento, si andrà ad una resa dei conti. Uno scontro all'ultimo voto che vedrà di fronte l'imprenditore del vino e docente universitario, Piero Mastroberardino, e l'industriale di Grottaminarda, Pino Bruno, in passato presidente di Confindustria Avellino.

Nonostante Mastroberardino avesse raccolto in termini numerici adesioni al suo progetto che dovrebbero far pendere la bilancia nettamente a suo favore, Confcommercio Avellino sceglie comunque di sostenere Pino Bruno. Va ricordato che Confcommercio Av è guidata da Oreste La Stella, che era annunciato come rivale di Mastroberardino ma che poi ha deciso di defilarsi consapevole di non avere i numeri per spuntarla.

Ecco la nota che ha diramato nel pomeriggio: "Nell’interesse dei territori è assolutamente necessario dare alla nuova camera di commercio Irpinia - Sannio una governance autorevole ed inclusiva, capace di garantire rappresentanza a tutte le componenti del tessuto economico e sociale delle aree interne. Per questa ragione, con grande senso di responsabilità, nel corso di questi giorni abbiamo avviato una proficua interlocuzione con i vertici di Confindustria Avellino, di natura esclusivamente programmatica, che ha condotto alla definizione di una piattaforma ambiziosa e cucita sulla pelle del tessuto economico e produttivo dei territori. Un dialogo che oggi ci spinge ad ufficializzare il sostegno di Confcommercio Avellino, Casartigiani Avellino, Api Avellino e Claai Benevento alla candidatura di Pino Bruno alla Presidenza della nuova Camera di commercio Irpinia Sannio. Imprenditore di indiscutibile caratura, per storia e profilo, Pino Bruno saprà rappresentare al meglio le istanze di tutto l’universo imprenditoriale, parlando il linguaggio dell’inclusione e della concretezza.