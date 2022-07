Covid, al Moscati ricoverati 26 positivi: 2 in terapia intensiva Il bollettino dell'ospedale di Avellino

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 26 pazienti: 2 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 2 in Ostetricia e Ginecologia, 2 in Medicina Interna, 1 in Oncologia, 1 in Cardiologia, 1 in Geriatria, 1 in Ortopedia, 1 in Neurologia e 1 in Urologia.