Avellino, metro leggera: progetto contestato. "Sarà caos" Troppi i punti con carreggiate ristrette, cittadini perplessi

Metropolitana leggera, ad Avellino il rischio caos è dietro l'angolo.

Da Valle a piazza Castello, fino a piazza Kennedy e corso Umberto I sono tanti i punti della città dove si restringe la carreggiata e dovranno coabitare autovetture e bus elettrici.

Ecco perchè i cittadini esprimono più di una perplessità sulla reale utilità dei mezzi.

"Con la riapertura delle scuole a settembre – dicono - sarà il caos. La maggior parte delle strade sono troppo strette. Nella routine quotidiana fatta di traffico e code sarà difficile non registrare intoppi. Ci rivediamo tra un paio di mesi per capire le conseguenze di quest'opera".

In mattinata intanto sono andate avanti le prove di messa in tensione della rete elettrica aerea che alimenta i mezzi della filovia, verso l'entrata in funzione prevista per il 1° agosto.

Come se non bastasse è stata un'altra mattinata di disagi in centro. In particolare a via Carducci dove i lavori per il nuovo manto stradale hanno provocato non poche difficoltà alla circolazione.