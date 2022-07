Camera di Commercio Irpinia-Sannio, Pino Bruno eletto presidente L'ha spuntata per soli tre voti sull'imprenditore del vino Piero Mastroberardino

L'ha spuntata per soli 3 voti. L'imprenditore di Grottaminarda, Pino Bruno, è il primo presidente della Camera di Commercio di Irpinia e Sannio. Un duello all'ultimo voto con il docente universitario e imprenditore del vino, Piero Mastroberardino, che si è chiuso con una evidente spaccatura al momento della votazione. Il risultato finale è stato di 18 voti per Bruno, 15 per Mastroberardino. "La mia non era una candidatura contro Piero, mi auguro che questa vicenda non incida sulla nostra amicizia, ma mi ha chiamato Confindustria come uomo di associazione. Non potevo dire no”, le prime parole di Bruno, che in passato ha rivestito il ruolo di presidente di Confindustria Avellino.

Il neo presidente della Camera di Commercio che riunisce le due province delle zone interne della Campania ha voluto sottolineare anche il ruolo svolto da Confindustria Benevento. "Mi preme ringraziare Confindustria Benevento - ha detto Bruno - visto il numero di preferenze".

La prima missione del neo presidente sarà quella di riportare un clima di unità tra le varie sigle imprenditoriali e sindacali che si sono divise. "Sono orgoglioso del risultato - ha aggiunto Bruno - sarò un presidente inclusivo. Ora mettiamoci subito al lavoro".