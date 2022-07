Metro leggera, è già caos: strade strette e spartitraffico non segnalati In via Circumvallazione il traffico va in tilt con strade chiuse e parcheggi "selvaggi"

Metro leggera, il servizio ad Avellino deve ancora partire (lo farà il 1°agosto, ndr) ma in città è già caos e l'opera solleva più di una perplessità tra gli avellinesi.

Vi abbiamo già raccontato come in diversi punti le carreggiate ristrette comportino ripercussioni sul traffico.

Oggi ci focalizziamo nella zona di piazza Castello e via Circumvallazione dove il caos regna sovrano.

Tra sensi di marcia modificati, parcheggi "selvaggi" e automobilisti disorientati la confusione la fa da padrona.

La circolazione a doppio senso non è più prevista (si può solo salire per via Circumvallazione, da una parte, e via Tedesco, dall’altra) ed ecco puntuali i “furbetti” che utilizzano la corsia preferenziale.

A questo va aggiunto che la segnaletica è pressochè inesistente e i commercianti della zona lamentano disagi anche nelle operazioni di carico e scarico della merce.

La Metro leggera attraverserà la città partendo da Borgo Ferrovia e passando per via Circumvallazione, via Guarini, Piazza D’Armi, via Colombo, via Cavour, Valle, Via Roma, Corso Europa, Piazza Libertà, via Nappi, Corso Umberto e poi di nuovo verso la Ferrovia.