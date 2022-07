Metro leggera ad Avellino, verifiche ok e finanziamenti salvi La soddisfazione del sindaco Festa

"Oggi con il dott. Lucio Paderi, referente della Comunità Europea, l'Air, l'Anm e l'Autorità di Gestione della Regione Campania, abbiamo effettuato la verifica decisiva per la metropolitana leggera - scrive su social Festa - Tutto ok, finanziamento salvato ed a breve partiranno anche a regime le corse. Sono molto soddisfatto, questa è una notizia di fondamentale importanza per la nostra città, merito dell'impegno e del lavoro di tutta la nostra amministrazione".