Altavilla, al Chiostro il focus su benessere ambientale e vocazioni produttive Appuntamento mercoledi alle 19,30

Mercoledì 27 luglio 2022, alle ore 19,30, nel Chiostro Virginiano, ad Altavilla Irpina, Disvelare Edizioni presenta con il Patrocinio del Comune di Altavilla Irpina Il 2º Volume di Culture e Territori/Quaderni di Tematiche Ambientali e Sociali, Focus su Benessere Ambientale e Vocazioni Produttive Territoriali.

Presiede Ranieri Popoli, Responsabile Coordinamento "Nessuno Tocchi l'Irpinia" e Coordinamento editoriale "Culture e Territori". Dopo i saluti del sindaco Mario Vanni interverranno: Nicola Abrate, Ex operaio Isochimica, Luca Beatrice Presidente G.A.L. Partenio, Cesare Carpenito Docente e Scrittore, Guido Iandolo Ex operaio Isochimica, Olimpia Luongo Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Altavilla Irpina, Piero Mastroberardino Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Università di Foggia, Tonino Notaro Direttore Editoriale di Culture e Territori.

"Per un'ecologia integrale". Si apre così il volume II della serie "Culture e Territori/ Quaderni di tematiche ambientali e sociali, edito da Disvelare edizioni.

L'orientamento culturale e sociale del progetto editoriale è esplicitato subito in una nota che richiama l'enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco. Il volume è ricco di inchieste e testimonianze su temi di strigente attualità: amianto, bracconaggio, disastri ambientali, lotta alla camorra, responsabilità politiche, spopolamento; ma anche esempi positivi di agricoltura comunitaria e rispettosa dell'ambiente. Un progetto editoriale con una visione integrale dell'ecologia: ambientale, sociale, economica, scientifica e politica, che attraverso riflessioni e proposte originali intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per lo sviluppo sostenibile, dal titolo "Trasformare il nostro mondo".