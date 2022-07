Giù lo storico edificio del bar Frap's. Ora sorgerà Palazzo Marinelli La svolta di Festa sulle "ferite" del post-terremoto

Arriva la svolta sui buchi neri post-terremoto di Avellino. In mattinata avviata la demolizione dell'edificio del bar Frap's lungo corso Vittorio Emanuele, storico punto di riferimento per tante generazioni di giovani avellinesi.

Ora lì sorgerà palazzo Marinelli, di proprietà dell'omonima famiglia che ha acquisito le quote dai 20 proprietari condomini e ottenuto l'ok per la realizzazione della nuova opera edile, una struttura moderna e abitativa che vedrà anche la realizzazione di due piani interrati che saranno destinati ai parcheggi.

“Abbiamo cominciato con Palazzo Trevisani, oggi continuiamo con il Frap’s, proseguiremo con Corso Umberto per ridare una bellezza estetica alla nostra città - spiega il sindaco Festa - Con questo intervento andremo ad alleviare il carico dei parcheggi esterni alle abitazioni”.

Il sindaco si è soffermato anche sugli altri buchi neri del capoluogo. “Per palazzo Trevisani stiamo interloquendo con i privati, l’unico treno possibile è quello del Superbonus per realizzare l’intervento. Dovessimo registrare ritardi, siamo pronti a intervenire. Su palazzo Sandulli, so che le famiglie stanno per arrivare ad un accordo, che auspichiamo e sosteniamo”.