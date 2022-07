Alta velocità: protocollo tra prefetti di Avellino e Foggia contro la malavita L’accordo coinvolge tutte le componenti impegnate nei lavori di esecuzione dell’opera

Il prefetto di Avellino, Paola Spena, ed il vice prefetto vicario facente funzione di Foggia, Salvatore Caccamo, hanno sottoscritto con rete ferroviaria italiana, alla luce del parere favorevole espresso dal comitato coordinamento e alta sorveglianza delle infrastrutture e insediamenti produttivi, il protocollo di legalità per le opere relative al raddoppio della Tratta Orsara - Bovino, opera strategica di interesse nazionale, che rientra nei lavori di realizzazione di potenziamento infrastrutturale e tecnologico Caserta – Foggia della linea alta velocità Napoli -Bari.

L’accordo coinvolge tutte le componenti impegnate nei lavori di esecuzione dell’opera, che rappresenta una infrastruttura strategica, con la finalità di prevenire e contrastare ogni tentativo di infiltrazione mafiosa nel circuito economico e legale e salvaguardare il tessuto imprenditoriale sano dei contesti interessati.

Le previsioni pattizie estendono l'azione antimafia a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese ed a tutte le fattispecie contrattuali, comprese quelle eventualmente già in essere, attraverso specifiche clausole di impegno dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione. Le prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche - ove presente - per il gestore dell'interferenza, con trasferimento dei relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera.

Istituita anche un'apposita banca-dati finalizzata a consentire il monitoraggio dei soggetti che, a qualsiasi titolo, rientrano nel ciclo di realizzazione dell'infrastruttura, nonché la verifica dei flussi finanziari connessi all’esecuzione della stessa.

Tra le azioni previste, si evidenzia la costituzione, altresì, di un tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, coordinato dalle prefetture territorialmente competenti, cui sono chiamati a partecipare anche gli uffici dell'ispettorato territoriale del lavoro di Avellino e Foggia e le organizzazioni sindacali che per queste specifiche finalità hanno sottoscritto anch’essi il patto, con l’obiettivo di implementare l’efficacia delle verifiche della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro.

Il prefetto Spena ha sottolineato la significativa valenza del protocollo sottoscritto, anche in considerazione dell'ampio contesto, avellinese e foggiano, di intervento, ai fini del potenziamento dell'azione di contrasto preventivo ai tentativi di indebita interferenza mafiosa, a garanzia delle stesse imprese e della concorrenza, e a tutela della sicurezza dei lavoratori.