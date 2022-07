Avellino, disponibili i contributi buoni libro: ecco come fare L'avviso da parte del comune di Avellino

Sono stati ammessi al contributo regionale “Buoni Libro a.s. 2022/23” n° 1527 aventi diritto. Gli elenchi dei beneficiari, distinti per scuole dell’obbligo (medie e classi 1^ e 2^ degli istituti superiori) e scuole superiori (classi 3^, 4^ e 5^) e l’elenco dei non ammessi per mancanza di requisiti sono pubblicati in “amministrazione trasparente” e all’albo pretorio del comune di Avellino e consultabili, anche, sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione “servizi al cittadino” alla voce “buono libri”.

I “buoni” sono spendibili a decorrere dalla data del presente avviso (21 luglio 2022) ed entro e non oltre il 31/12/2022 presso le librerie convenzionate con il comune ed iscritte all’Albo dei fornitori, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Ente nell’apposita sezione “Servizi al Cittadino” alla voce “Buono Libri”. Il genitore per usufruire del buono dovrà, semplicemente, esibire alla Libreria il codice fiscale dell'alunno.

Si precisa, che negli elenchi, ai fini della privacy per il trattamento dei dati personali, ogni utente è identificato con il corrispettivo "codice utente" rilasciato al momento della presentazione online della domanda. Ad ogni avente diritto, secondo le disposizioni regionali, è stato assegnato un “buono libro” sotto forma virtuale dal valore diversificato per scuola e classe di appartenenza, i cui importi corrispondono ai tetti massimi di spesa stabiliti dal Miur per l’anno scolastico di riferimento. Per eventuali informazioni tel. 0825.200531/510/274.