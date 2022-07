"Alberi poetici" all’associazione terra terra grande Successo per la mostra di Graziella Di Grezia

Una giornata di condivisione di letture e poesie, con la mostra delle liriche della poetessa Graziella Di Grezia, nell’atmosfera bucolica ottenuta con impegno e dedizione da Terra Terra di Carmela Cecere, associazione avellinese che si impegna a promuovere le risorse del territorio nel rispetto dell’ambiente e delle attività eco-compatibili.

“Alberi poetici” è stata un’occasione culturale accolta in maniera molto positiva dal pubblico avellinese, che ha partecipato numeroso alla giornata del 20 luglio nella quale si sono perfettamente intrecciati valori artistico-culturali, partecipazione attiva nello spirito della condivisione e valorizzazione dell’ambiente nel rispetto dei valori della Madre Terra.

La giornata ha preso il via con un percorso libero da parte del pubblico nella lettura delle poesie di Graziella Di Grezia, per l’occasione appese agli alberi e immerse nella natura, a ricreare un ambiente molto suggestivo. L’evento ha visto in serata l’intensa esibizione di Pianoterraduo con la voce recitante di Susanna Puopolo e la stessa Di Grezia al pianoforte, per proseguire con le letture libere condivise con il Circolo Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile. Forte e sentita la partecipazione dei presenti, in una cornice che ha esaltato ulteriormente l’iniziativa nel pieno dell’estate avellinese.

Un modo per ritrovare il contatto umano in un periodo di forte distanziamento sociale, un modo per vivere il territorio irpino in una maniera innovativa, nell’ottica della diffusione di iniziative che accrescano i valori culturali nello spirito della partecipazione e della condivisione di spazi verdi.