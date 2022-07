Avellino, riparte l'abbattimento degli alberi malati: città senza ombra Giù anche il monumentale platano della Villa Comunale

Ripartono gli abbattimenti dei grandi alberi in città, dalla villa comunale a Viale Italia, le piante malate devono essere per forza eliminate per evitare che si ammalino tutte, ma in alcuni casi si tratta di alberi centenari e maestosi. Accade ad esempio al Corso dove sarebbero 5 gli alberi affetti da cocciniglia da abbattere la prossima settimana. Ma quella che colpisce di più è la sentenza di morte per il mestoso platano della Villa Comunale, segno caratteristico delle più belle cartoline del Corso Vittorio Emanuele, una pianta monumentale che a malincuore dovrà ssere abbattuta a causa del cancro colorato. Anche a via De renzi, nel parco di Piazza kennedy si dovranno eliminare due pini tra i più antichi del parco. Stesa sorte toccherà al platano diacente la clinica Malzoni che cadrà insieme ai due alberi che lo affiancano.

La buona notizia è che nei vivai il Comune ha già altri 68 alberi da piantumare apena le temperature lo permetteranno. Ma ci vorranno anni per vederli crescere. Intanto la città avrà parecchia ombra in meno.