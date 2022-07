Covid in Irpinia, muore un anziano di Atripalda, due vittime in poche ore Al Moscati ci sono 28 persone ricoverate

Un'altra vittima a distanza di poche ore si registra in irpinia a causa del Covid. E' deceduto questa mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda Moscati, un paziente di 96 anni di Atripalda (Av), ricoverato dal 13 luglio. Ieri pomeriggio, nell’area Covid del Pronto soccorso dell’Azienda Moscati, è morto un paziente di 93 anni di Avellino, trasportato alla Città ospedaliera giovedì sera.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 28 pazienti:

1 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione,

14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive,

3 in Medicina Interna,

2 in Ginecologia,

2 in Cardiologia,

1 in Geriatria,

1 in Medicina d’Urgenza,

1 in Neurologia,

1 in Urologia,

1 Ortopedia,

1 Medicina Interna a indirizzo epatologico.