Avellino, un'ora di musica per i detenuti di Bellizzi Nasti e Tarascio si sono esibiti nella sala del penitenziario. Iniziativa promossa dal Garante

Ancora un concerto promosso dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale. Questa mattina nella Casa circondariale di Bellizzi Irpino, ad Avellino si sono esibiti i cantanti neomelodici Michele Nasti e Marika Tarascio, che hanno portato in scena canzoni del loro repertorio.

L’evento, che rientra nell’iniziativa ‘Luglio musicale’, organizzata dal Garante campano Samuele Ciambriello, si somma a spettacoli già realizzati in altri istituti di pena della Campania; altri ancora sono in programma nei prossimi giorni, come nel carcere di Fuori a Salerno, di Secondigliano e di Aversa

«Ho pensato di portare la musica nelle carceri, grazie alla disponibilità di diversi artisti del nostro territorio, perché ritengo sia importante per i detenuti avere dei momenti di svago, di distensione. La musica rigenera, crea emozione e rappresenta un’occasione per riflettere non solo su se stessi, ma anche sul rapporto con gli altri. La musica è bellezza e anche chi vive la privazione della libertà personale ha il diritto di ricordare che la bellezza esiste anche per loro».

"In questo penitenziario ogni anno si diplomano tanti detenuti, la cultura crea indipendenza - conclude Ciambriello"