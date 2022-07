Estate Avellino con la Berti i The Kolors e Lo Stato Sociale: ecco il programma Dal 26 luglio all'11 settembre, dal centro alla periferia: c'è anche Peppino Di Capri e i 99 Posse

Avellino torna ai fasti degli anni ottanta, quando il ferragosto cittadino rappresentava l'evento clou dell'estate: luminarie e bancarelle, musica e fuochi pirotecnici. Non si bada a spese quest'anno “perchè siamo stati previdenti – ha detto il sindaco Gianluca Festa in conferenza stampa – nei due anni di pandemia pensavamo a come ripartire, abbiamo messo da parte i fondi e adesso con orgoglio possiamo dire di nuovo: siamo avellinesi”.

Nell'aula consiliare, giunta al completo, il primo cittadino ha presentato il ricco programma di eventi dell'estate. Dal 26 luglio all'11 settembre, per un costo complessivo di 400mila euro di cui 150 mila stanziati dalla Regione Campania, 250mila sono fondi comunali.

"Nell'anno del nostro insediamento, 2019, è stato un successo straordinario – ha ricordato Festa - Puntiamo a bissare quel successo offrendo cultura, tradizione, divertimento, dal centro alla periferia. Questo è l'anno della riscossa – aggiunge il sindaco - Nei prossimi mesi due anni vivremo una città diversa”.

Il programma.

“E' un programma trasversale, che guarda a tutte le fasce di età e e spazia dalla musica al teatro al cinema - afferma l'assessore al Patrimonio, alle Politiche Giovanili e agli eventi, Stefano Luongo - l'obiettivo è quello di tornare ad essere una comunità”

Il programma di Avellino Summer Fest 2022, è articolato in diverse rassegne. Una di grandi eventi, con nomi di fama nazionale, da Corso Vittorio Emanuele ai quartieri. Si comincia con i 99 Posse in Piazza Libertà, venerdì 29 luglio. Poi il gruppo musicale The Kolors che si esibirà, il prossimo 2 agosto, a San Tommaso in occasione della Festa di Sant' Alfonso. Ma c'è anche il concerto di Orietta Berti, a Picarelli, il 6 agosto e lo spettacolo comico del duo Arteteca di Made in Sud, a Rione Parco, il 12 agosto.

Il 15 agosto la tradizionale processione dell'Assunta e i fuochi piromusicali. Il concertone del 16 è affidato a Vinicio Capossela

Poi, si continua con Il re degli ignoranti che mette in scena Adriano Celentano a Contrada Bagnoli il 18 agosto, Lo Stato Sociale a Borgo Ferrovia il 20 agosto, Enzo Avitabile e i Bottari a Valle il 29 agosto, Peppino Di Capri a Bellizzi Irpino il 5 settembre ed, infine, Dodi Battaglia dei Pooh a Rione Mazzini l'11 settembre.

Il cartellone di "Avellino Summer Fest" si arricchisce con un'altra rassegna intitolata "Weekend in Centro" che prevede quattro venerdì di musica jazz al centro storico, quattro sabati a Piazza Biagio Agnes e quattro domeniche in cui sarà reso omaggio ad importanti artisti italiani scomparsi: Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Franco Battiato e Pino Daniele.

Ci sarà spazio anche per il teatro, cinema all'aperto con la proiezione di tre film, spettacoli per bambini con la presenza di artisti di strada e l'allestimento di mostre a Villa Amendola e Casina del Principe.

Nel mezzo l'appuntamento già annunciato con La Notte Bianca, il 5 agosto negozi aperti fino a mezzanotte.

In programma anche due festival che saranno presentati a breve. Le sei notti di Venere basato sulla tradizione e sulla musica folkloristica si terrà dal 20 al 25 agosto lungo Corso Vittorio Emanuele.Generazione Andromeda si svolgerà dall'8 all'11 settembre alla Smile Arena con artisti di fama nazionale dedicato a un target più giovanile.

Intanto la città si veste a festa con sfarzose luminarie che quest'anno sono state installate anche a Piazza Libertà.

Ma le luminarie diventano anche motivo di scontro tra Comune e Provincia. A Piazza Libertà le luci sono state montate proprio davanti al Palazzo caracciolo. Il presidente Rizieri Buonopane ha già chiesto la rimozione: sembra che l'installazione sia avvenuta senza chiedere alcuna autorizzazione.