"Non abbiate paura di fare figli, servono eroi dei nostri tempi" Alzata del Pannetto, il monito del vescovo Aiello e del sindaco Festa

Si è rinnovato nella Cattedrale di piazza Duomo il tradizionale rito dell’Alzata del Pannetto di Sant’Anna.

Ormai da due anni, la pandemia non permette più i consueti festeggiamenti in piazza Libertà dove, comunque, anche stasera si sono ritrovati tanti fedeli per una preghiera alla santa delle partorienti.

A margine della santa messa nella cattedrale il vescovo Arturo Aiello ha lanciato un appello forte alle famiglie: “Non abbiate paura di fare figli, Avellino è una città che rischia di invecchiare, pensiamo a incontrarci e non a scontrarci. Il futuro è dentro di noi”.

Gli ha fatto eco il sindaco Gianluca Festa: “Veniamo da due anni complicati che hanno messo in ginocchio l’economia di questa città ed hanno creato problemi occupazionali e di socialità. È il momento di rialzare la testa e da qui l’appello alla comunità che da sempre ha dimostrato di sapersi rialzare. Lo ha fatto dopo i bombardamenti, dopo il terremoto, lo farà anche dopo il Covid".

"Ho parlato di eroi - ha chiosato Festa - chiedendo di esserlo ogni giorno, dimostrando senso di appartenenza, senso di responsabilità, senso del dovere, rispetto per se stessi e per il prossimo consentendo ad Avellino di rialzarsi. Sono convinto che i prossimi due anni decreteranno il successo di questa città”.