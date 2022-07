Covid, muore un 74enne di Montemiletto. Boom di contagi ad Avellino L'uomo era ricoverato dal 2 luglio, non ce l'ha fatta

Il covid continua a mietere vittime in Irpinia. È deceduto questo pomeriggio. nell’area Covid dell’Unità operativa di Medicina Interna a indirizzo epatologico dell’Azienda Moscati, un paziente di 74 anni di Montemiletto (Av), ricoverato dal 2 luglio. Soltanto ieri si sono registrati altri due decessi, entrambi 81 enni.

Intanto la diffusione del virus non si arresta in tutta la provincia ma è nel capoluogo che si registrano ancora numeri piuttosto preoccupanti. Nelle ultime 24 ore su 2.079 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 508 persone, di queste 91 solo ad Avellino