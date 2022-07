Raccordo Sa-Av, riapre il traffico ai mezzi pesanti in galleria A seguito delle richieste dgeli autotrasportatori Anas ha cambiato il dispositivo

In merito al dispositivo di traffico attualmente in vigore all’interno della galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” – a seguito delle numerose richieste pervenute dalle Associazioni di categoria degli autotrasportatori ed in particolare del comparto delle Aziende Conserviere– è stato rimodulato il transito veicolare nel tratto interessato dai lavori.

Il provvedimento è stato definito nel corso degli ultimi incontri in Prefettura presieduti dal Prefetto di Avellino alla presenza di Enti ed Istituzioni interessate, tra le quali la Regione Campania, Anas e le Forze dell’Ordine

Nel dettaglio, il nuovo dispositivo di circolazione sarà attivo tra Serino e Solofra, esclusivamente nel periodo compreso tra mercoledì 3 agosto e venerdì 2 settembre 2022, nella fascia oraria tra le 10.00 e le 14.00 dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi (compreso il 15 agosto) e prevedrà:

- l’estensione della libera circolazione nel tunnel – esclusivamente in direzione di Salerno – anche a tutti i mezzi pesanti, ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose od infiammabili;

- contestualmente, per imprescindibili motivi di sicurezza, nella medesima fascia temporale, l’interdizione totale del transito in direzione di Avellino, con deviazione della circolazione lungo percorsi alternativi individuati in loco.

Per garantire l’accoglimento delle richieste pervenute dal territorio, Anas si è adoperata, tra le altre cose, anche nella implementazione della segnaletica in particolare verticale e nei presidi del personale su strada; il nuovo dispositivo di transito resterà comunque soggetto ad eventuali nuove verifiche o valutazioni da parte degli Enti Competenti, al fine di garantire la mitigazione dei disagi.

Nelle altre fasce orarie, nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi il transito tornerà ad essere regolamentato secondo il dispositivo di traffico ad oggi in vigore.