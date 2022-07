Moscati a lutto: addio ad Enza Tarantino infermiera dal cuore d'oro Crocerossina e volontaria ha perso la sua battaglia contro un male incurabile

La città ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino è a lutto per la scomparsa della crocerossina, infermiera professionale e assistente sanitaria Enza Tarantino, originaria di Celzi di Forino ma residente a Monteforte. Un decesso che colpisce al cuore l'unità operativa di medicina, il Moscato intero, dove Enza con professionalità e tenacia ha lavorato inistancabilmente durante la sua vita. Una carriera fatta di amore per la professione e devozione per i degenti. Infermiera nel senso autentico della parola, Enza ha perso la sua battaglia più dura contro un male incurabile. Enza Tarantino ha lavorato a lungo anche in altri reparti, collaborando con il dottore Caracciolo e l'attuale primario della breast unit Carlo Iannace. "Siamo addolorati per la morte di Enza che ricorderò sempre come la nostra infermiera con la treccia, sempre pronta a dare consigli e indirizzare le nuove leve, forte della esperienza, preparazione e di quell'essere crocerossina autentica -ricorda addolorato Carlo Iannace-. Quest'anno avrebbe dovuto tagliare lei il nastro della Camminata Rosa. Purtroppo non sarà così ma la ricorderemo con la stessa forza e amore che ci ricordano il suo orgoglio di essere infermiera vera e preziosa". Non si è mai tirata indietro anche nel campo del volontariato assistendo e partecipando a molte iniziative. Nelle scorse ore la notizia del decesso si è rapidamente diffusa. "Enza, ha saputo portare avanti, con gentilezza e con l'immancabile sorriso, i valori dell’etica professionale. Ai familiari, il marito Tommaso, i figli Tania, Antonio, Lucia e Giovanni le più sentite condoglianze da parte del reparto di Medicina dell'Azienda Ospedaliera. ". Così i colleghi hanno voluto ricordare l'infermiera dai modi gentili.