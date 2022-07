Covid, ancora due decessi al Moscati di Avellino Non ce l'hanno fatta due anziani del Mandamento

È deceduto ieri, nell’area Covid dell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda Moscati, un paziente di 73 anni di Baiano, ricoverato dall’11 luglio.

È deceduto la scorsa notte, nell’area Covid dell’Unità operativa di Medicina Interna, un paziente di 79 anni di Sperone, ricoverato dal 2 luglio.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 33 pazienti: 1 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 3 in Geriatria, 3 in Neurologia, 2 in Medicina Interna, 2 in Unità coronarica, 2 in Medicina d’Urgenza, 2 in Pediatria, 1 in Medicina Interna a indirizzo epatologico, 1 in Chirurgia d’Urgenza, 1 in Cardiochirurgia e 1 in Ginecologia.