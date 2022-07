Il comune di Avellino ospita una famiglia dell'Afganistan Il progetto nell'ambito del sistema Sai promosso all'interno dell'Area Vasta

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha firmato questa mattina a Palazzo di Città il patto e il regolamento di accoglienza per ospitare sul territorio cittadino una famiglia proveniente dall'Afganistan nell'ambito del sistema SAI. Il SAI promosso all'interno dall'Area Vasta, di cui Avellino è Comune capofila, parte dal percorso avviato nel Comune di Petruro Irpino, realtà già consolidata nell'ambito dell'accoglienza integrata.

"Come amministrazione - afferma il sindaco - siamo fieri di poter offrire il nostro contributo concreto per aiutare famiglie che sono costrette a scappare dalla propria casa alla ricerca di un futuro. Quello dell'inclusione è un concetto a cui siamo particolarmente legati e fin da quando ci siamo insediati ho ribadito che con noi nessuno dovrà sentirsi solo. Questa è la prima famiglia che accogliamo sul territorio cittadino nell'ambito del SAI, ma siamo pronti a fare la nostra parte anche in futuro perché ad uccidere non sono solo le bombe, ma anche l'indifferenza". L'Area vasta di Avellino ha presentato anche un nuovo progetto di ampliamento della rete SAI rivolta agli ucraini per 64 nuovi posti: 40 su Avellino, 16 su Montoro, 8 su Aiello del Sabato e 8 su Atripalda. A breve partiranno le attività e presto sarà attivato un centro per l'inclusione sociale nella città di Avellino.